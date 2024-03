Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, foi preso neste domingo (24) - Reprodução

Publicado 24/03/2024 09:52 | Atualizado 24/03/2024 11:25

Atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo falou sobre a prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa neste domingo (24) em uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público carioca (MPRJ). Em publicação na rede social X, o ex-deputado federal lembrou que entrou em contato com o delegado assim que soube do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Barros, em 2018. Na ocasião, Freixo era deputado estadual e foi bastante ativo nas cobranças para elucidar o caso.

"Foi para Rivaldo Barbosa que liguei quando soube do assassinato da Marielle e do Anderson e me dirigia ao local do crime. Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo. Agora Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avançassem. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro".

Em entrevista a Globonews neste domingo, Freixo falou que o mandante do crime estava "claramente sendo protegido", mas imaginar que Barbosa era "cúmplice da premeditação", ou seja, sabia desde o princípio sobre o atentando a então vereadora, era "uma coisa muito grave" e "um negócio muito, muito sério".

"É humanamente deprimente. Isso ultrapassa o limite do que se espera da polícia. Isso ultrapassa o limite do que se espera de qualquer instituição. Isso chega no limite do que se espera do ser humano, de pessoa", afirma o ex-deputado.

"Eu liguei para o Rivaldo e falei, Rivaldo, mataram a Marielle. Eu não precisei explicar para ele quem era a Marielle, ele sabia quem era a Marielle. Eu liguei para ele e falei: Rivaldo, mataram a Marielle. Eu estou indo para lá, é isso que está me deixando absolutamente indignado, assim, perplexo, que ele reagiu com surpresa e falou, como assim, mataram a Marielle? Quer dizer, ele sabia! É inacreditável o negócio assim, é muito sério, é muito sério", completa.

Rivaldo assumiu a Chefia da Polícia um dia antes do assassinato da vereadora e foi preso suspeito de receber propina para tentar obstruir as investigações do crime.

Também foram presos os irmãos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro. A operação Murder Inc. tem como alvos os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação. A polícia ainda investiga os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça.

"Em 2008, quando fiz a CPI das Milícias, nós escrevemos no relatório que crime, polícia e política não se separam no Rio. 16 anos depois, com o caso da Marielle resolvido, reafirmo a mesma frase. Um membro do Tribunal de Contas, um vereador (agora deputado) e um chefe da polícia presos envolvidos no assassinato da Marielle", disse Freixo.

Ainda nas redes sociais, Freixo lembrou que foram cinco delegados no caso e todos afastados durante as investigações. Para o ex-deputado, a prisão de Rivaldo Barbosa, a quem acusa de proteger grupos criminosos dentro da polícia, representa não só o motivo da demora para o avanço das apurações sobre o caso como também uma oportunidade do estado virar "essa página em que crime, polícia e política não se separam".

Relembre o caso





Uma das principais linhas de investigação sobre o caso está relacionada a uma disputa por terrenos na Zona Oeste . Em depoimento, Lessa teria informado que Marielle virou alvo depois de defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda e que o processo fosse acompanhado por órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio e o Núcleo de Terra e Habitação, da Defensoria Pública do Rio.

De acordo com as investigações, o mandante do crime que deu fim a vida de Marielle e Anderson estaria buscando a regularização de um condomínio em Jacarepaguá sem considerar o critério de área de interesse social. O objetivo seria transformar a propriedade em especulação imobiliária.



Os investigadores apontam que Suel participou do plano do assassinato e monitorou a rotina da vereadora, além de ter ajudado os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, atirador e motorista respectivamente, no desmanche do carro usado na emboscada e do sumiço das cápsulas da munição. Lessa e Queiroz também vão a júri popular.