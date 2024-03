Morte de Marielle Franco completou seis anos neste mês de março - Renan Areias / Agência O Dia

Rio - O ministro Alexandre de Moraes homologou, nesta terça-feira (19), a delação premiada do ex-policial militar Ronnie Lessa, preso por matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, para dar continuidade nas investigações. O avanço no processo foi divulgado pelo ministro de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Segundo Lewandowski, a delação premiada de Ronnie é um meio de obter provas e elementos importantes sobre o assassinato da vereadora. O crime aconteceu em março de 2018 e completou seis anos neste mês, mas até o momento não há informações sobre quem seria o mandante.

"Esta colaboração premiada obviamente tramita em segredo de Justiça. O ministro não teve acesso a ela, é evidente, mas nós sabemos que essa colaboração, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. O processo está agora nas mãos do competente Alexandre de Moraes que dará seguimento e certamente, em breve, teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal, que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação", destacou o ministro.

Ronnie foi preso em março de 2019 e atualmente está detido em um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As investigações apuraram que ele e o também ex-PM Élcio de Queiroz participaram do assassinato da vereadora e de seu motorista. A delação de Ronnie, inclusive, teria sido motivada depois da colaboração do comparsa, que deu mais detalhes das participações no crime.

Segundo Queiroz, Lessa tentou matar Marielle no final de 2017 , meses antes do assassinato ser consumado de fato. Élcio afirmou que Ronnie planejava o crime desde o segundo semestre de 2017 e, durante a virada para o ano seguinte, a qual passaram juntos, ele teria confessado que tentou matar a vereadora semanas antes, mas o plano foi frustrado.

Na ocasião, a ex-vereadora estava em um táxi no Estácio, região central do Rio, quando Lessa e o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, se aproximaram em um veículo - o mesmo utilizado no dia do crime -, mas não conseguiram realizar o assassinato. Ronnie teria contado que Suel hesitou.

A investigação do caso também constatou que Lessa fazia pesquisas sobre lugares que Marielle frequentava e os locais correspondiam à agendas diárias da parlamentar , como curso de inglês, faculdade e aula de pré-vestibular. Até mesmo um endereço pesquisado na Rua do Bispo, em Rio Comprido, região central do Rio, correspondia ao local onde a vereadora esteve em data próxima à sua morte, na casa do ex-companheiro.

Com a delação, Lessa pode ganhar alguns benefícios como a unificação do tempo total de sua pena, entre 20 e 30 anos, além de uma transferência para um presídio no Rio.

Outras prisões

Segundo a delação premiada de Queiroz, Suel entrou em contato com Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, dando a missão para ele se livrar do veículo. Investigações dão conta que o automóvel foi destruído em um desmanche no Morro da Pedreira, na Zona Norte do Rio. O Cobalt teria sido entregue a 'Orelha' em uma praça na Avenida dos Italianos, em Rocha Miranda.

O MPRJ pediu neste mês que Suel vá a júri popular. Ele seria o terceiro acusado de envolvimento no crime a passar pelo Tribunal do Júri. A promotoria ainda pediu a manutenção da sua prisão preventiva em presídio federal de segurança máxima.