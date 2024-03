Vigário Geral ficou alagado na noite desta terça-feira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/03/2024 21:18 | Atualizado 19/03/2024 21:42

Rio -A forte chuva que caiu no início da noite desta terça-feira (19) em algumas cidades do estado do Rio provocou alguns pontos de alagamentos e atrapalhou o trânsito.

Em Niterói, a Defesa Civil declarou estágio de atenção por volta das 18h45 por causa da aproximação de núcleos de chuva de intensidade moderada a forte acompanhadas de raios e rajadas de ventos. Nas redes sociais, internautas comentaram a publicação do município: "A cidade já está alagada."

"Choveu 15 minutos e Niterói já está tudo alagado", disse um usuário do Twitter. "Bastam 10 minutos de chuva para alagar Niterói", comentou outro.

Em São Gonçalo, a Defesa Civil também emitiu uma alerta para chuvas intensas, mas não houve registros de danos ou impactos.

Na cidade do Rio, a Avenida Brasil registrou um bolsão d'água que se formou na altura de Vigário Geral, na Zona Norte, e atrapalhou o trânsito. O acesso para Duque de Caxias ficou alagado e nem mesmo os ônibus conseguiam passar de acordo com relatos postados em redes sociais.

Na Região Serrana, Petrópolis foi o lugar mais atingido e Defesa Civil precisou acionar algumas sirenes para alertar a população. De acordo com o Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), diversos rios ficaram acima do nível. A Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (Concer) comunicou que houve uma interdição na subida da serra de Petrópolis devido ao temporal. A pista foi reaberta às 19h.