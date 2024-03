Fachada do Cemitério São João Batista, onde o porteiro foi velado e enterrado - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 19:00

Rio - O porteiro Leonardo Monsores da Silva, de 45 anos, foi enterrado nesta terça-feira (19), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, onde morava, na Zona Sul. A cerimônia foi reservada aos amigos e poucos familiares que viviam no Rio, como a mulher e filha - a maior parte da família é do Espírito Santo. Os parentes, muito abalados, não permitiram a entrada da imprensa.

Na segunda-feira (18), a Polícia Civil informou, em nota, q ue vai convocar os responsáveis pela inspeção do poste para prestar esclarecimentos . De acordo com moradores da região, outras pessoas já tomaram choque no mesmo poste onde a vítima teria sofrido uma descarga elétrica.

O caso está a cargo da 14ª DP (Leblon). Uma perícia foi feita no local horas após o acidente; o poste foi isolado, mas liberado no mesmo dia.

Procurada, a Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rioluz), responsável pelo poste alvo de perícia, disse que "lamenta profundamente o falecimento e se solidariza com todos os seus familiares".

O órgão destacou que foram constatadas ligações clandestinas no poste e que elas já foram desfeitas. A Rioluz está em contato com a concessionária Smart Luz aguardando um relatório sobre a situação.

Outro caso

Ainda não há certeza de que o porteiro morreu eletrocutado, mas essa é a hipótese mais provável. É importante relembrar que o caso ocorreu oito dias após outra morte desse tipo.