Publicado 20/03/2024 00:00

Na manchete: estudante é morta no caminho para a faculdade. Arielly Rodrigues Martins, de 19 anos, tinha acabado de sair de casa quando foi baleada durante assalto em São João de Meriti.

Dor, tristeza e pedidos de justiça no enterro de família assassinada em Niterói.

Caso Marielle: STF homologa delação do ex-PM Ronnie Lessa.

Número de mortes por dengue chega a 48 no Estado do Rio de Janeiro em 2024.

Bolsonaro, Cid e deputado são indiciados por fraude em cartões de vacina.

No D: a apresentadora Ana Hickmann troca beijos com o namorado, o chef Edu Guedes, durante evento na Zona Oeste do Rio.

No Ataque: maior ídolo do Flamengo, Zico ganha estátua de cera em museu no AquaRio.