PF encontrou suspeito em PetrópolisDivulgação / Polícia Federal

Publicado 19/03/2024 20:30 | Atualizado 19/03/2024 20:33

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem de 56 anos, nesta terça-feira (19), em Petrópolis, Região Serrana do Rio, por cometer crimes contra a ordem tributária e econômica do país. O suspeito, que não teve o nome revelado, estava foragido da Justiça há 10 anos. O mandado de prisão preventiva foi emitido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ.



De acordo com a PF, o preso responde pelo crime previsto no artigo 1º da Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária (8.137/90), que diz respeito à sonegação de impostos: "Suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório". Atualmente, conforme a legislação, a pena para esses infrações é de detenção de seis meses a dois anos e multa.



A PF informou que o homem foi capturado após levantamento de dados de inteligência e monitoramento do Setor de Planejamento Operacional (SPO/SR/PF/RJ). Ele será transferido para o sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça.