Otalício Camelo da Costa, de 36 anos, estava foragido da Justiça do Ceará - Divulgação / Disque Denúncia

Otalício Camelo da Costa, de 36 anos, estava foragido da Justiça do CearáDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 19/03/2024 08:11 | Atualizado 19/03/2024 08:29

Rio - Agentes da Polícia Federal e da Subsecretaria de Inteligência (SSI), da Polícia Militar, prenderam, na tarde desta segunda-feira (18), um homem foragido da Justiça do Ceará, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Identificado como Otalício Camelo da Costa, de 36 anos, o criminoso era procurado por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele foi encontrado através de informações passadas pelo Disque Denúncia.

Policiais militares e agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Delepat) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal, encontraram Otalício na Rua Real Grandeza. Segundo a polícia, ele não apresentou resistência na ação.



Em novembro de 2021, o homem começou a ser procurado após fugir da polícia, durante uma operação no município de Reriutaba, no Noroeste Cearense. De acordo com o Disque Denúncia (DD), na ocasião, ele estava com drogas e armas, mas conseguiu pular o muro de uma casa e se esconder em um matagal. Então, o criminoso decidiu se refugiar no Rio de Janeiro.

Após a ação desta segunda-feira, Otacílio foi levado à sede da Delepat e ficará à disposição da Justiça do Estado do Ceará. Contra ele, havia um mandado de prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Reriutaba, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



O Disque Denúncia ressalta a importância de denunciar a localização de foragidos da Justiça do Rio e de outros estados, de forma anônima. Para realizar a notificação, o DD disponibiliza a Central de atendimento pelos números (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177. Além desses, há o WhatsApp Anonimizado (21 - 2253-1177) ou o aplicativo 'Disque Denúncia RJ'.