A Águas do Rio informou que realiza reparos na região - Divulgação

Publicado 19/03/2024 19:14 | Atualizado 19/03/2024 20:08

Rio - O bairro de Lagoinha, em Nova Iguaçu, completou 10 dias sem água nesta terça-feira (19). Moradores realizaram um protesto de manhã e uma equipe da Águas do Rio foi enviada ao local para fazer reparos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM foram acionados para uma manifestação em Jardim Guandu, bairro vizinho de Lagoinha. Foi utilizada uma retroescavadeira para liberar a via.

Moradores protestaram pela falta de água na região Divulgação

Segundo a Águas do Rio, após a finalização do serviço, prevista para a noite desta terça (19), o fornecimento de água será retomado de forma gradativa.

Atenção

São mais de 10 dias sem água no Bairro Lagoinha em Nova Iguaçu, moradores protestam no momento. pic.twitter.com/E4pxlOyYD9 — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) March 19, 2024 No Twitter, moradores relatam que interromperam o abastecimento de água sem aviso prévio. No Twitter, moradores relatam que interromperam o abastecimento de água sem aviso prévio.

@tinojunior estamos sem água na Lagoinha - Nova Iguaçu a mais de 10 dias já !Queremos um posicionamento da Cedae ( ÁGUAS DO RIO ), porque fecharam a água e não teve nenhum comunicado. Isso é desumano, um calor desse temos criança em casa, idosos, pessoas com deficiência! Nos ajudem — Luana Marcelino (@marce42269) March 19, 2024