Empresa é contratada para fornecer bolo, doces e refeições durante as festas, mas desaparece antes da data combinadaReprodução/Instagram

Publicado 11/06/2024 17:12 | Atualizado 11/06/2024 17:39

Rio - Uma empresa de buffets de festas e eventos é acusada, desde o fim de maio, de aplicar golpes contra seus clientes. De acordo com os relatos compartilhados nas redes sociais, a M&M Festas recebe os valores dos contratos, alguns de mais de R$ 10 mil, para fornecimento de estrutura dos eventos, incluindo bolo, doces e salgadinhos, mas "desaparece" na data combinada.



Esse foi o caso de Thayna de Almeida Lima, 24, que escolheu a empresa para realizar a festa de 2 anos do filho. A comemoração estava combinada desde janeiro, mas a responsável pela M&M, identificada como Monique Roriz, deixou de responder a vítima dois dias antes da festa, que ocorreu no último dia 1º.



"Na época, ela estava fazendo festas aqui. Fez dois casamentos, em Tinguá, Nova Iguaçu, e uma festa infantil. Ela me mandava o endereço e falava: 'Vem aqui na festa ver, fazer degustação. Te mostro tudo direitinho'. Passava bastante confiança, conversamos durante um tempo até que decidi fechar com ela", lembrou a jovem.



Segundo a vítima, a empresa cobrou R$ 2 mil para fornecer bolo, salgadinhos, decoração de mesa, serviço de dois garçons e uma fritadeira.



"Quando foi dia 29, mandei mensagem para ela, mas a mensagem não chegou. Fiquei meio assim, mas pensei que poderia ser feriado, então esperei. Só que ao longo do dia, foi me afligindo. Fui procurar na internet e me deparei com relatos de uma outra pessoa que levou golpe na semana anterior. Ali já fiquei desesperada", lembrou.



A jovem comentou que a festa só aconteceu após a ajuda de familiares, que providenciaram a comida da comemoração. "Mandei mensagem em cima da hora para outra pessoa que já tinha feito a festa de um ano e ela correu atrás, mas tive que pagar do meu bolso. A comida, os parentes do meu marido que fizeram, chegaram com panelas e tudo", contou.

Além dela, outras vítimas compartilharam situações parecidas envolvendo a M&M Festas, onde o pagamento foi feito, mas a empresa desapareceu no dia do evento. Segundo as vítimas, a dona da empresa já é conhecida em grupos de prestadores de serviços por cometer esse tipo de crime. "Ela desaparece por um tempo, depois volta e as pessoas acabam esquecendo", comentou uma usuária.

O caso de Thayná e das outras vítimas foi registrado na Polícia Civil. A instituição foi procurada pela reportagem sobre as denúncias de golpe, mas até o momento não enviou comunicado.

A reportagem também tentou contato com o perfil atribuído à M&M Festas, sem sucesso. O espaço está aberto para manifestação.