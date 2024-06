Trio foi levado para uma casa abandonada e sofreram agressões, segundo a Polícia - Reprodução

Publicado 11/06/2024 16:31 | Atualizado 11/06/2024 16:45

Rio - A Polícia Civil apreendeu três adolescentes envolvidos nos sequestros e mortes de dois jovens em Campos dos Goytacazes , no Norte Fluminense, no último fim de semana. Eles e outros suspeitos foram reconhecidos por uma terceira vítima, que sobreviveu. Até o momento, as investigações já identificaram mais de dez adultos e menores que participaram do crime contra G.H.E.S e A.S.M, ambos de 15 anos, que não resistiram, e K.S.D.O, 18.

De acordo com as investigações da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), o crime foi motivado por uma rixa entre facções rivais, já que os acusados são da comunidade da Baleeira, chefiada pelo Comando Vermelho (CV), enquanto as vítimas eram moradoras da favela Santa Helena, dominada pelo Terceira Comando Puro (TCP). A distrital ainda tenta descobrir se os três jovens tinham ligação com o crime organizado da região. Os corpos dos adolescentes foram sepultados nesta segunda-feira (10) e o outro rapaz permanece internado.

Segundo o delegado Alexandre Netto, após o sequestro, as vítimas foram ameaçadas, torturadas e levadas para uma casa abandonada na Alberto Torres, no Parque Leopoldina. Dentro do local, as vítimas sofreram mais agressões e, logo em seguida, levados até a beira de um rio, onde foram executados com tiros na cabeça. A terceira vítima conseguiu escapar ao pular nas águas, mas acabou levando dois tiros na perna e está internada no Hospital Ferreira Machado.

Local onde os meninos foram agredidos antes de serem mortos Reprodução

Os investigadores encontraram ainda um dos aparelhos celulares de uma das vítimas, que havia sido roubado pelos autores do crime após a execução. Os policiais tentam identificar e apreender outros adolescentes envolvidos no crime

