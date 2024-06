Adolescentes são encontrados mortos em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/06/2024 21:27



Rio - Os corpos de dois adolescentes de 15 anos, sequestrados e mortos em Campos dos Goytacazes , no Norte Fluminense, foram enterrados nesta segunda-feira (10). G.H.E.S foi sepultado no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Já A.S.M foi enterrado no Cemitério Conselheiro Josino, em Campos.

Um terceiro rapaz, de 18 anos, também estava com as vítimas, mas conseguiu escapar com vida e está internado em um hospital da região.

G.H.E.S fazia parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da prefeitura de Campos. O rapaz participava de atividades culturais e esportivas. Por meio de nota, a pasta lamentou a morte e desejou forças aos familiares. Veja a nota abaixo:



Segundo a Polícia Civil, os adolescentes foram sequestrados e levados para uma comunidade de Campos, no sábado (8), onde foram mortos a tiros. De acordo com informações preliminares, o crime teria sido motivado por uma briga envolvendo as vítimas, que foram obrigadas a entrar em um veículo, quando saíam de um shopping.



O trio foi levado para a comunidade da Ilha do Cunha, onde foram baleados. Os adolescentes não resistiram aos ferimentos e os corpos foram jogados no Rio Paraíba do Sul, enquanto o outro jovem, atingido nas duas pernas, conseguiu fugir. O rapaz foi socorrido para o Hospital Ferreira Machado, no bairro da Piedade. Ele sofreu uma fratura na parte inferior da perna direita e passou por cirurgia. O sobrevivente permanece internado no setor de trauma ortopedia, com quadro estável.