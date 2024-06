Sequestro e mortes de jovens é investigada pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes) - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 10/06/2024 11:39 | Atualizado 10/06/2024 11:41

Rio - A Polícia Civil investiga as mortes de dois jovens, neste fim de semana, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Os adolescentes de 15 anos foram sequestrados e levados para uma comunidade do município, onde foram mortos a tiros. Um terceiro rapaz, de 18 anos, também estava com as vítimas, mas conseguiu escapar com vida e está internado em um hospital da região.

De acordo com informações preliminares, o crime teria sido motivado por uma briga envolvendo as vítimas, que foram obrigadas a entrar em um veículo, quando saíam de um shopping, no sábado (8). O trio foi levado para a comunidade da Ilha do Cunha, onde foram baleados. Os adolescentes não resistiram aos ferimentos e os corpos foram jogados no Rio Paraíba do Sul, enquanto o outro jovem, atingido nas duas pernas, conseguiu fugir.

O rapaz foi socorrido para o Hospital Ferreira Machado, no bairro da Piedade. Ele sofreu uma fratura na parte inferior da perna direita e passou por cirurgia. K.S.D.O permanece internado no setor de trauma ortopedia, com quadro estável. No domingo (9), policiais militares do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) localizaram dois corpos no rio. Eles foram acionados para a Rua Prefeito Edgard Machado, no Parque Leopoldina, onde familiares informaram que eram dos adolescentes desaparecidos no dia anterior.

Por volta das 13h30, o 5º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) removeu os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Ainda não há informações sobre os horários e locais dos sepultamentos dos adolescentes. O caso foi encaminhado para a 134ª DP (Campos dos Goytacazes), que apura as circunstâncias do crime. O jovem que sobreviveu está sendo ouvido e as investigações estão em andamento para identificar os envolvidos.