Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert SchweitzerArquivo / Agência O Dia

Publicado 10/06/2024 21:29 | Atualizado 10/06/2024 21:30

Rio - Um homem foi baleado na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, durante um confronto entre policiais militares e criminosos nesta sexta-feira (10). A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde dela.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam uma ação de patrulhamento na Estrada Sargento Miguel Filho no momento em que tentaram abordar ocupantes de uma motocicleta. Ainda segundo a equipe que atuou na ação, os suspeitos atiraram contra os PMs, dando início a um confronto.

Após o tiroteio, os militares realizaram uma varredura na região e encontraram um homem ferido que estava sendo socorrido na unidade de saúde. A ocorrência segue em andamento.