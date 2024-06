A pista foi completamente interditada nos dois sentidos, segundo a PRF - Divulgação

Publicado 11/06/2024 15:18 | Atualizado 11/06/2024 16:39

Seropédica - A execução de dois irmãos motivou um protesto e a interdição total da BR-465, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, no início da tarde desta terça-feira (11). Everton Damião Sá Passos Nascimento Junior, de 18 anos, e Kauã Marinho Nascimento, de 20, foram assassinados pela manhã, no condomínio Jardim das Acácias, bairro Santa Sofia, que fica no mesmo município.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a via foi interditada totalmente às 13h15. No local, moradores incendiaram objetos para obstruir a passagem de veículos. Por volta das 15h, agentes fizeram a limpeza da pista, liberada às 15h30.

A Polícia Militar informou que agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio no condomínio nesta manhã. No local, os agentes constataram que as duas vítimas foram mortas a tiros.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga as duas mortes. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.