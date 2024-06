Ônibus é incendiado durante represálias por operação na Maré, nesta terça-feira (11) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Ônibus é incendiado durante represálias por operação na Maré, nesta terça-feira (11)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/06/2024 16:14 | Atualizado 11/06/2024 17:25



Rio - Áudios de criminosos ordenando assaltos e o fechamento das principais vias expressas do Rio após uma operação policial na Maré , na Zona Norte do Rio, circulam nas redes sociais desde a manhã desta terça-feira (11). Na mensagem, a ordem era para instaurar o terror nas Linhas Vermelha e Amarela e na Avenida Brasil. Um ônibus foi incendiado e uma carreta foi colocada atravessada na altura da Vila do João.

No áudio é possível ouvir um criminoso gritando: "É para parar tudo, para a Vermelha, Amarela, Brasil... fazer arruaça, pode fazer assalto. Papo do mano 'Tcheca', lei do patrão", diz. A ordem causou pânico entre os motoristas que passavam nas vias expressas. Ouça o áudio:

Criminoso ordena represálias nas Linhas Amarela, Vermelha e Avenida Brasil durante operação da PM na Maré, nesta terça-feira (11).#Crime #RioDeJaneiro #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/Mwt0hzYEDD — Jornal O Dia (@jornalodia) June 11, 2024

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de motoristas que passavam pela Avenida Brasil, sentido Campo Grande, no momento de um intenso tiroteio. Nos vídeos, as pessoas saíram dos veículos e se jogaram no chão em meio ao fogo cruzado. Assista:

Vídeos do trânsito parado na Av. Brasil, Linha Amarela e Vermelha por causa da operação no CPX da Maré. pic.twitter.com/TY9xtiruTC — Luca do rio (@lucadorio_ofc) June 11, 2024

Um outro áudio expôs o momento em que PMs foram encurralados pelos traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Complexo do Maré. "Três canas ali, vamos quebrar a casa com eles dentro. Não vai sair da casa, filha da p*", gritou um dos criminosos que participa do confronto. Durante a operação, um policial militar identificado como Jorge Galdino Cruz morreu e outro, identificado como Rafael Dias Holfgramm, ficou ferido. Ele passou por cirurgia e tem quadro de saúde estável. Ouça o áudio:

Traficantes do tcp no complexo da maré, cercaram uma casa que os Policiais do BOPE iriam fazer Tróia, metralharam o imóvel e lançaram granadas, tem Policiais feridos e mortos.

Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) June 11, 2024

As polícias Civil e Militar ainda não se pronunciaram sobre possíveis investigações sobre os áudios que circulam nas redes.

A operação no Complexo da Maré continua na tarde desta terça-feira (11). De acordo com a corporação, agentes do 22ºBPM (Maré), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Subsecretaria de Inteligência atuam no local. Até o momento, dois criminosos foram presos, e uma pistola e um rádio comunicador foram apreendidos. Além disso, veículos roubados estão sendo recuperados. No local, os policiais também localizaram um esconderijo de drogas.

Investigações apontam que o Complexo da Maré é o principal destino de veículos roubados na região e na Avenida Brasil. Na última quarta-feira (5), por exemplo, um policial militar chegou a ser baleado durante uma tentativa de assalto na altura da comunidade. Na ocasião, o agente voltava do trabalho no momento em que foi abordado por criminosos, que viram o agente e iniciaram a troca de tiros.