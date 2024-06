Ônibus incendiado e carreta atravessada na Avenida Brasil devido a operação no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Ônibus incendiado e carreta atravessada na Avenida Brasil devido a operação no Complexo da MaréReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 11/06/2024 12:11 | Atualizado 11/06/2024 13:01

Rio - Um policial militar foi morto e outro ficou ferido durante uma operação no Complexo da Maré , na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (11). Na ação, criminosos ainda provocaram o fechamento temporário da Avenida Brasil e das linhas Vermelha e Amarela para dificultar o acesso dos agentes à comunidade. No local, um ônibus foi incendiado e uma carreta foi colocada atravessada na via, na altura da Vila do João.

Segundo a corporação, os agentes foram socorridos e encaminhados ao Hospital Federal de Bonsucesso. De acordo com a unidade, o segundo policial ferido passa por cirurgia e o estado de saúde dele é considerado grave.









fotogaleria

Segundo a PM, a pista lateral da Avenida Brasil foi interditada no sentido Campo Grande. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de motoristas que passavam pelo local no momento de um intenso tiroteio. Nos vídeos, as pessoas chegam a sair dos veículos e se jogam no chão em meio ao fogo cruzado. Segundo a PM, a pista lateral da Avenida Brasil foi interditada no sentido Campo Grande. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de motoristas que passavam pelo local no momento de um intenso tiroteio. Nos vídeos, as pessoas chegam a sair dos veículos e se jogam no chão em meio ao fogo cruzado.

Vídeos do trânsito parado na Av. Brasil, Linha Amarela e Vermelha por causa da operação no CPX da Maré. pic.twitter.com/TY9xtiruTC — Luca do rio (@lucadorio_ofc) June 11, 2024



De acordo com o Rio Ônibus, o coletivo incendiado era da linha 361, que fazia o trajeto Recreio dos Bandeirantes X Castelo. Esse é o segundo caso em menos de 24 horas.



Nos últimos 12 meses, 31 carros já foram queimados. “O Rio Ônibus repudia mais um episódio de violência e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão”, disse a empresa em nota. De acordo com o Rio Ônibus, o coletivo incendiado era da linha 361, que fazia o trajeto Recreio dos Bandeirantes X Castelo. Esse é o segundo caso em menos de 24 horas. Na noite desta segunda-feira (10) um ônibus da linha 778 (Pavuna x Cascadura via Costa Barros) foi queimado também na Avenida Brasil, mas na altura de Guadalupe, na Zona Norte, após uma manifestação de moradores da Comunidade do Muquiço.Nos últimos 12 meses, 31 carros já foram queimados. “O Rio Ônibus repudia mais um episódio de violência e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão”, disse a empresa em nota.

Ainda devido a operação, serviços da Viação Redentor estão suspensos temporariamente na região da Avenida Brasil. As linhas impactadas são: 315. 348. 361 e 394.



Operação mira veículos roubados



A operação no Complexo da Maré mira uma quadrilha especializada em roubo de veículos e tem o objetivo de prender criminosos que estariam escondidos na comunidade. Investigações apontam que a região é o principal destino de veículos roubados na Avenida Brasil.

De acordo com a corporação, agentes do 22ºBPM (Maré), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Subsecretaria de Inteligência atuam na Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbau e Baixa do Sapateiro.

Até o momento, dois criminosos foram presos, e uma pistola e um rádio comunicador foram apreendidos. Além disso, veículos roubados estão sendo recuperados. No local, os policiais também localizaram um esconderijo de drogas.

Moradores registram intenso tiroteio na região desde o início da manhã. A operação segue em andamento.

Escolas e clínicas fechadas

Devido a operação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro Municipal de Saúde Vila do João e as Clínicas da Família (CF) Adib Jatene e CF Augusto Boal acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta terça-feira (11).



Já a CF Jeremias Moraes da Silva mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, 37 escolas do Complexo da Maré tiveram o funcionamento impactado. Já a Secretaria Estadual de Educação afirmou que 2 escolas precisaram ser fechadas, impactando cerca de 900 estudantes do turno da manhã.