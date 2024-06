Veículos roubados estão sendo recuperados no Complexo da Maré - Divulgação

Publicado 11/06/2024 07:01 | Atualizado 11/06/2024 09:28

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (11) para combater uma quadrilha especializada em roubo de veículos e prender criminosos que estariam escondidos na comunidade. De acordo com moradores, há registro de intenso tiroteio na região. Ao todo, devido a ação, 37 escolas foram fechadas.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos na Vila do João e na Vila dos Pinheiros, a partir da madrugada, por volta das 5h20. Nas redes sociais, moradores registraram ainda a presença de blindados da PM nas comunidades.

Muitos tiros na Vila do Pinheiro no, Complexo da Maré, agora pela manhã. Policiais bateram de frente com os traficantes e há um confronto intenso. pic.twitter.com/t3BVsXR5MD — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) June 11, 2024

De acordo com a corporação, agentes do 22ºBPM (Maré), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Subsecretaria de Inteligência atuam no local. Até o momento, dois criminosos foram presos, e uma pistola e um rádio comunicador foram apreendidos. Além disso, veículos roubados estão sendo recuperados. No local, os policiais também localizaram um esconderijo de drogas.

Investigações apontam que o Complexo da Maré é o principal destino de veículos roubados na região e na Avenida Brasil. Na última quarta-feira (5), por exemplo, um policial militar chegou a ser baleado durante uma tentativa de assalto na altura da comunidade. Na ocasião, o agente voltava do trabalho no momento em que foi abordado por criminosos, que viram o agente fardado e iniciaram a troca de tiros.

Clínicas fechadas



Devido a operação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro Municipal de Saúde Vila do João e as Clínicas da Família (CF) Adib Jatene e CF Augusto Boal acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta terça-feira (11).



Já a CF Jeremias Moraes da Silva mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Operação no Morro da Serrinha

O policiamento no entorno do Morro da Serrinha, em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio, está reforçado por agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda). Na ação, dois criminosos ficaram feridos durante um confronto com policiais militares. Com eles, duas pistolas, munições e um rádio comunicador foram apreendidos.

Segundo a plataforma Onde Tem Tiro (OTT) tiros foram registrados na região por volta das 9h. A operação na comunidade ocorre com auxílio de helicóptero e ainda está em andamento.