Uma equipe do 22º BPM (Maré) que passava pelo local socorreu o agente - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/06/2024 13:14

Segue internado com quadro de saúde estável o policial militar Bruno Silva Corrêa da Fonseca, baleado nesta quarta-feira (5) durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. As informações foram divulgadas pela direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas nesta quinta-feira (6).

O agente voltava do trabalho quando foi abordado por criminosos. A troca de tiros teve início no momento em que o grupo percebeu que Bruno estava fardado.

Uma equipe do 22º BPM (Maré) que passava pelo local socorreu o policial lotado no 4º BPM (São Cristóvão) e o encaminhou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte.

O tiroteio impactou o fluxo do trânsito da Avenida Brasil, já que alguns carros frearam para não passar durante o confronto. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a vítima deitada no chão da via com manchas de sangue ao lado.

Suspeito morto na Av. Brasil

suspeito foi morto, na manhã desta quinta-feira (6), durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, um PM de folga reagiu à abordagem a um outro veículo. Umna Avenida Brasil, altura de Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, um PM de folga reagiu à abordagem a um outro veículo.

A corporação informou que o agente atirou contra o homem, que morreu no local. O suspeito teria tentado roubar um Jeep Renegade quando foi baleado. O motorista do veículo não ficou ferido. Na ação, os policiais apreenderam um revólver e um bloqueador de sinal.