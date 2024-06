Tiroteio impactou o trânsito na Avenida Brasil - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/06/2024 20:20

Rio - Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (5), na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Ele voltava do trabalho no momento em que foi abordado por criminosos, que viram o agente fardado e iniciaram a troca de tiros.

O tiroteio impactou o fluxo do trânsito da Avenida Brasil, já que alguns carros frearam para não passar durante o confronto. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a vítima deitada no chão da via com manchas de sangue ao lado.

Uma equipe do 22º BPM (Maré) que passava pelo local socorreu o agente lotado no 4º BPM (São Cristóvão) e o encaminhou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Seu estado de saúde é considerado estável.