Ex-prefeito do Rio, Cesar Maia apareceu sentado na privada - Reprodução

Ex-prefeito do Rio, Cesar Maia apareceu sentado na privadaReprodução

Publicado 05/06/2024 19:00

Rio - O vereador do Rio, Cesar Maia (PSD), apareceu sem calças durante uma sessão extraordinária virtual na Câmara de Vereadores, na tarde desta quarta-feira (5). A situação inusitada aconteceu durante a votação em primeira discussão do projeto de lei nº 2721/2023, que pede que o Mirante da Rocinha seja declarado patrimônio cultural material da cidade do Rio. Veja o vídeo:

Vereador do Rio, Cesar Maia, aparece sem calças durante sessão extraordinária virtual na Câmara de Vereadores, na tarde desta quarta-feira (5).#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/UJnEEdEhRc — Jornal O Dia (@jornalodia) June 5, 2024

Cesar Maia, que foi prefeito do Rio por três mandatos, participou da sessão no formato home office. Ao abrir a câmera no momento da votação, ele foi visto somente com a blusa, aparentemente sentado na privada.

No mesmo instante, o vereador Pablo Mello (Republicanos), que presidia a reunião, pediu para que o vereador fechasse a câmera. "Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor", disse Pablo Mello.