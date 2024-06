Publicado 06/06/2024 00:00

Situação no RS é dramática e Eduardo Leite volta a pedir ajuda para Lula. Catástrofe causou 172 mortes e deixou imenso rastro de prejuízos. Perda de arrecadação alcança R$ 10 bi. Governo Federal precisará agir com eficiência para evitar colapso no estado.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, presidente Lula defende política de incentivo ao turismo em florestas nacionais. Exploração sustentável de recursos naturais é fundamental para desenvolvimento econômico e Brasil não pode abrir mão dessa riqueza.