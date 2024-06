Suspeito colidiu com carro logo após ser baleado em confronto com policiais civis em Bangu - Reprodução

Publicado 05/06/2024 20:59

Rio - Um suspeito de participar de um roubo a um veículo foi baleado durante um confronto com policiais civis, na tarde desta quarta-feira (5), em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Corregedoria-Geral da corporação se deslocavam durante uma diligência quando presenciaram um roubo de veículo. Os suspeitos viram as equipes e atiraram. Os agentes revidaram e um confronto começou.

Um suspeito, que dirigia o veículo usado pelo grupo, foi baleado e acabou colidindo o veículo com um muro na esquina da Avenida Ministro Ary Franco com a Estrada da Água Branca. Rapidamente, viaturas da Polícia Militar chegaram no local.

O homem, que não teve sua identidade revelada, foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Outros dois criminosos conseguiram fugir. Diligências estão em andamento para identificar e localizar os autores.