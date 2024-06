A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 05/06/2024 18:24

Rio - Uma mulher foi baleada durante um confronto entre policiais militares e criminosos, na noite desta terça-feira (4), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi ferida durante uma troca de tiros em uma operação do 7º BPM (São Gonçalo) na comunidade do Querosene, localizada no bairro do Mutuá. Informações preliminares apontam que os agentes realizaram ação no local após uma tentativa de abordagem a uma moto com dois homens em atitude suspeita.

Já na comunidade, a equipe teria tentado novamente abordar os suspeitos, mas foi alvo de disparos, o que deu origem ao confronto. Uma moradora, que não teve a identidade revelada, foi baleada. Ela foi socorrida por populares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A vítima já recebeu alta.

Posteriormente, um homem também deu entrada na unidade com um ferimento na perna. De acordo com a PM, ele foi detido por policiais da 72ª DP (São Gonçalo) com uma pistola e um rádio transmissor. O suspeito usava uma tornozeleira eletrônica. Ele segue sob custódia no Alberto Torres.

O caso foi registrado na 72ª DP. Segundo a Polícia Civil, as armas dos policiais militares que participaram da ação foram apreendidas para perícia. A investigação segue em andamento para esclarecer todos os fatos.