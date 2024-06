Uma cápsula, que seria usada para cocaína, foi encontrada dentro do carro - Reprodução

Publicado 05/06/2024 23:02 | Atualizado 05/06/2024 23:05

Rio - Um motorista que trabalha para a Prefeitura de Cordeiro, cidade da Região Serrana do Rio, foi preso após se recusar a fazer o bafômetro depois que apresentou sinais de embriaguez, na tarde desta quarta-feira (5), na BR-116, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele estava com uma cápsula que seria usada para cocaína no veículo.

O caso foi denunciado por um passageiro do veículo o qual o homem conduzia. Segundo o denunciante, o motorista foi buscar ele, sua companheira e outras duas pessoas - uma delas sendo uma criança - em um hospital para retornar com os o grupo até Cordeiro.

Contudo, durante o translado, o homem começou a andar em alta velocidade, assustando quem estava no carro. O denunciante pediu para o motorista parar o veículo no acostamento, desceu do carro e chamou a atenção de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o homem que fez a denúncia, uma cápsula de cocaína foi encontrada dentro do carro dirigido pelo motorista.

"Ele estava extremamente bêbado. Falando nada com nada. A outra paciente entrou no carro primeiro do que a gente. Ele falou assim: 'Quando o pessoal chegar, você não fala nada com eles não para não queimar o meu filme’. Tinha uma criança especial. Vocês não sabem como é estar dentro de um carro com um motorista bêbado. Ele estava há 140 km/h, 150 km/h. A moça começou a passar mal muito e ele encostou. Eu saí do carro e graças a Deus estava vindo uma viatura e dei sinal", comentou.

O motorista foi conduzido para um posto da PRF e posteriormente à 62ª DP (Imbariê) devido à posse de entorpecente. O veículo foi liberado posteriormente para um condutor habilitado.

Em nota, a Prefeitura de Cordeiro, por meio da Secretaria de Saúde, lamentou o ocorrido com o veículo que transportava pacientes. O órgão ressaltou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos pacientes e disse que prestou auxílio às famílias, além de ajudar no retorno ao município com segurança.

"A Prefeitura de Cordeiro reitera seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na prestação de serviços públicos", escreveu.

Apesar de dizer que prestou auxilio, os passageiros do carro afirmaram o contrário. "Estamos aqui no pátio da PRF até agora sem assistência nenhuma. Meu neto portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) a essa hora deveria estar de banho tomado e deitado porque toma duas medicações controladas, é seletivo e onde estamos é rodovia, só carro pra lá é pra cá. Não tem um lugar pra comprar um pão com manteiga. Quem me conhece sabe o quanto eu corro atrás do tratamento do meu neto e a evolução dele. A nota diz que estamos assistidos. Não estamos não", comentou uma passageira.