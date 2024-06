Vereador Cesar Maia apareceu sem calças durante sessão da Câmara - Reprodução / Instagram

Publicado 06/06/2024 11:15 | Atualizado 06/06/2024 11:43

Rio - O presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Caiado (PSD), defendeu, na manhã desta quinta-feira (6), o vereador Cesar Maia (PSD), após ele aparecer sem calças durante uma sessão extraordinária virtual na Câmara de Vereadores, na tarde desta quarta-feira (5).

Em publicação no Instagram, Caiado declarou: "Um descuido em um momento de intimidade não pode ser motivo de chacota e anular a história de uma figura pública. César Maia, prefeito do Rio por três vezes, contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da nossa Cidade.", iniciou.



Em seguida, o político goianiense ressaltou que Maia é "um dos vereadores mais produtivos da Câmara" e "pontual nas sessões e atento a todas as discussões". Nos comentários da publicação, o ex-prefeito recebeu apoio de vários colegas.



Daniela Maia, filha do ex-prefeito e secretária de Turismo da cidade, publicou no Instagram uma nota de repúdio sobre a repercussão do ocorrido. "Expor um homem, hoje com 78 anos, à humilhação pública por não dominar a tecnologia, e que infelizmente, sem perceber, deixou a câmera aberta em um momento de privacidade, é parar de acreditar em compaixão", desabafou. Ela ressaltou, ainda, que os filhos e netos estão "abaladíssimos com o fato".

Procurada, a assessoria de imprensa de Cesar Maia ainda não retornou. A Câmara dos Vereadores declarou que não vai se pronunciar sobre o assunto.





Entenda o caso



Cesar Maia participava de uma sessão extraordinária remota da Câmara, que discutiu o projeto de lei nº 2721/2023, com objetivo de declarar o Mirante da Rocinha como patrimônio cultural material da cidade.



Ao abrir a câmera no momento da votação, o vereador foi visto somente com a blusa, aparentemente sentado no vaso sanitário. No mesmo instante, o vereador Pablo Mello (Republicanos), que presidia a reunião, pediu para que Maia fechasse a câmera, e ele respondeu: "Perfeitamente".