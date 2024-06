Alan chegou a esticar o braço, sinalizando que iria parar - Reprodução

Alan chegou a esticar o braço, sinalizando que iria pararReprodução

Publicado 06/06/2024 19:09 | Atualizado 06/06/2024 19:12

Rio - Imagens gravadas de dentro do táxi de Eduardo Henry Nogueira Gripp mostram que o motoboy Alan Rodrigues Sales sinalizou que iria parar a moto antes de ser atingido pelo motorista. O jovem, de 22 anos, morreu após a colisão. Já o taxista, fugiu do local sem prestar socorros. O caso aconteceu no dia 31 de maio, em Vila Isabel, na Zona Norte.

O vídeo mostra o momento em que Alan sinaliza para Eduardo que iria encostar a moto na direita. Eduardo então acelera e atinge a vítima. Foi então que o motoboy caiu e atingiu um poste, morrendo no local. As imagens ainda mostram o taxista fugindo do local. Em depoimento, o suspeito chegou a dizer que não tinha pretensão de causar nenhum mal a Alan.

Novas imagens mostram que motoboy sinalizou parada antes de ser atingido em Vila Isabel



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/bgC6tU3C8F — Jornal O Dia (@jornalodia) June 6, 2024

A gravação revela também o momento em que a moto do rapaz colide com o retrovisor do veículo. Durante o depoimento, o motorista disse que seguiu Alan após o estrago no retrovisor esquerdo, a fim de resolver os prejuízos. Alguns metros a frente, ele atinge o motoboy.

Após colidir com a moto, Eduardo disse que retornou até a loja onde trabalha como instalador de acessórios, e que guardou o veículo no local. Ele afirmou ainda que ficou 'perdido e sem saber o que fazer', e que fugiu do local porque ficou com medo de ser linchado por grupos de motociclistas.

Depois de prestar depoimento, nesta terça-feira (4), Eduardo Henry Nogueira Gripp foi liberado. O delegado Leandro Gontijo, titular da 20ª DP (Vila Isabel), responsável pelas investigações, ainda não concluiu o inquérito.

Entenda o caso



Na noite da última sexta-feira (31), segundo testemunhas, Alan estava trabalhando como entregador quando, após uma discussão, foi perseguido pelo taxista, que provocou o acidente que matou o jovem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas encontrou a vítima já sem vida. Depois do crime, policiais militares do 6° BPM (Tijuca) encontraram o táxi na Rua Barão de Mesquita e, no sábado (1º), motociclistas fizeram um protesto em frente ao estabelecimento.



Além do taxista, testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. O corpo de Alan foi sepultado no último domingo (2), no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na Região Central, e a despedida teve fogos, cartazes e pedidos de justiça. O funeral contou com a presença de motociclistas que chegaram ao cemitério com a motocicleta da vítima, que ficou estacionada em frente ao local. O jovem era motoboy há cinco anos e vivia com os pais e dois irmãos em Vila Isabel.