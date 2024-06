Ronald Tejeda, morto após ser empurrado (à esquerda) e Andres Orellana - Reprodução

Publicado 06/06/2024 18:08

Rio - A Justiça do Rio determinou que Tuane Silva da Costa e Davina Cristina de Moraes Melo sejam condenadas a 30 anos e quatro meses de prisão por terem dopado e roubado dois turistas chilenos no mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa . Os amigos Ronald Tejeda Sobarzo e Andres Orellana, ambos de 29 anos, bebiam em uma boate na Lapa quando sofreram o golpe do 'Boa Noite Cinderela'. Durante a execução do crime, que aconteceu em maio do ano passado, um deles morreu.

Além das duas, a decisão, assinada pela juíza Juliana Benevides, também condenou a 25 anos e três meses de prisão o motorista de táxi Marcelo de Oliveira Manso. Foi ele que levou a dupla e os chilenos até o mirante.

No local, após as mulheres roubarem o celular e o dinheiro dos turistas, elas empurraram os rapazes de quase dez metros de altura. Os dois só foram encontrados no dia seguinte pelos bombeiros, e chegaram a ser socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas Ronald não resistiu aos ferimentos.

A juíza destacou ainda que as consequências do crime e a aplicação da pena elevada se deu pelo fato das vítimas serem turistas estrangeiros, gerando consequências à imagem e economia do país.