Alan Salles, 22 anos, estava trabalhando no momento do acidente Rede Social

Publicado 01/06/2024 09:34 | Atualizado 01/06/2024 14:24

Rio - O motoboy Alan Rodrigues Salles, 22 anos, foi morto após uma briga de trânsito com um taxista, na noite desta sexta-feira (31), em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas o motorista perseguiu a vítima após uma discussão e imprensou a moto em um poste na Rua Teodoro da Silva, provocando a queda e atropelamento do jovem. Em seguida, o suspeito fugiu sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os militares constataram a morte de Alan no local. Segundo a Polícia Militar, após o motorista fugir, agentes do 6° BPM (Tijuca) encontraram o táxi em uma loja de autopeças na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, bairro vizinho.

O condutor seria funcionário do local e guardou o automóvel no estabelecimento, fugindo em seguida. Dezenas de motociclistas se reuniram e realizaram um protesto com 'buzinaço' na frente da loja.

Uma testemunha que preferiu não ser identificada narrou o caso ao DIA. "O motorista e ele discutiram porque o cara do táxi o fechou, foi uma discussão normal de trânsito. Logo depois disso, o Alan pegou a moto e saiu para trabalhar porque ele estava fazendo entrega na hora. Nisso, o motorista o perseguiu e atropelou. Não foi acidente de trânsito, foi um homicídio. O motorista o atropelou ele de propósito, não parou para prestar socorro e foi embora", contou.



Ainda de acordo com a testemunha, o veículo foi encontrado com a ajuda de outros motociclistas. "Os motoboys fizeram um cerco, começaram a rodar tudo. Eles pararam num posto e os funcionários disseram que viram um táxi aparentemente batido entrando na oficina, deram as características que batiam com o veículo que o atropelou. Fomos até a loja, vimos que realmente tinha um táxi e chamamos a polícia", disse.

No local, a testemunha revelou que o dono do estabelecimento ainda tentou acobertar o taxista. "Agora o cara está foragido e a família do Alan muito abalada", finalizou.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jovem. "Moleque trabalhando, muita covardia! Meu Deus, que isso, o mundo está cada vez pior, esse taxista tem que pagar por isso", disse um amigo.



"Alan morreu por uma briga de trânsito, sabe não dá pra acreditar que um taxista fechou ele, e simplesmente o matou por uma briga boba", comentou outro colega.



Em seu perfil na internet, a vítima colecionava fotos com sua motocicleta. Até o momento, não há informações sobre o enterro. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel). De acordo com a Polícia Civil, o motorista já foi identificado e deve ser intimado para depor em breve. Até o momento, ele ainda não é considerado foragido.

O local do atropelamento já foi periciado e o táxi apreendido. Os agentes também vão analisar imagens das câmeras de segurança da região para estabelecer a dinâmica do crime e a intenção do motorista. A investigação está em andamento.