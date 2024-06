Presa foi para o hospital para retirada da droga inserida em sua parte íntima - Divulgação

Presa foi para o hospital para retirada da droga inserida em sua parte íntimaDivulgação

Publicado 01/06/2024 20:35 | Atualizado 01/06/2024 20:50

Rio - Uma mulher, de 35 anos, foi presa em flagrante na noite desta sexta-feira (31), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Zona Norte, após tentar embarcar com 2 kg de cocaína escondidos nas partes íntimas. Ela tinha como destino Paris.

De acordo com policiais federais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Galeão (Deain), a mulher, natural de Guarujá (SP), havia escondido a droga, distribuída em 88 cápsulas, dentro de suas vestimentas e na cavidade pélvica.

Após a prisão, a acusada foi levada a um hospital para a retirada segura da droga inserida em sua parte íntima, procedimento que se estendeu até o fim da noite. Ela foi acusada de tráfico transnacional de drogas e, se condenada, pode pegar até 15 anos de cadeia.