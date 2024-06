Traficantes fortemente armados ameaçam invasão na Praça Seca - Reprodução

Publicado 01/06/2024 17:40

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) fortemente armados ameaçando invadir a Praça Seca, na Zona Oeste. A região, atualmente dominada pelo Comando Vermelho (CV), vive uma intensa onda de violência devido à disputa por território. Por causa do cenário de instabilidade na região, há indícios que o vídeo pode ter sido gravado nesta semana. Assista ao vídeo abaixo.



As imagens teriam sido gravadas do alto do morro do Campinho, na Zona Norte, onde os traficantes se intitulam integrantes do bando de Wallace De Brito Trindade, conhecido como 'Lacoste' ou 'Salomão', e William Yvens da Silva Rios, o 'Coelhão'. Os dois são considerados foragidos da Justiça, sendo Lacoste o chefe do tráfico do Morro da Serrinha, em Madureira, e Coelhão um dos seus homens de confiança.



"Tropa do Salomão e Coelhão. A Praça Seca vai 'terceirar' todinha. Corre não, estamos chegando", ameaçam. Ainda na gravação, os bandidos xingam o traficante Bruno Silva Souza, o 'Tiriça', conhecido como principal puxador de bonde do Comando Vermelho, que lidera a criminalidade na Praça Seca.



Veja o vídeo:

Traficantes do coelhão e do Lacoste da Serrinha, no alto do morro do Campinho, mostrando os fuzis e ameaçando tomar a Praça Seca. pic.twitter.com/VR2QvtFWds — Luca do rio (@lucadorio_ofc) June 1, 2024

Tiroteio no Campinho





De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam patrulhamento na região no momento do confronto. A corporação informou que um veículo em chamas chegou a ser lançado pelos criminosos em uma ladeira para dificultar a ação dos militares.



Após o tiroteio, os agentes encontraram um suspeito ferido e o encaminharam para o Hospital Salgado Filho, mas ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, o morto estava com um fuzil que foi apreendido. Posteriormente, os militares foram informados que outros dois feridos haviam dado entrada no Hospital Salgado Filho.



A mulher baleada, identificada como Marluci Lopes Pereira, de 63 anos, passava de carro pela região. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se investiga as circunstâncias do vídeo.