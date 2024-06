O irmão de Alan, Lucas Sales, acompanhou o cortejo com a moto que era da vítima - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/06/2024 15:27 | Atualizado 02/06/2024 15:58

Rio - O corpo de Alan Rodrigues Salles, de 22 anos, foi enterrado na tarde deste domingo (2), no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na Região Central do Rio. O motoboy foi morto em uma briga de trânsito com um taxista em Vila Isabel, na Zona Norte.

Sob muita comoção, o funeral contou com a presença de motociclistas que chegaram ao cemitério com os veículos e a motocicleta de Alan, que ficou posicionada em frente ao local. Ao som do acelerar das motos e de aplausos, os presentes homenagearam o rapaz.

fotogaleria O velório teve início por volta de 13h, seguido do sepultamento. A despedida teve homenagens a vítima com fogos, cartazes e pedidos de justiça. "Só larguei meu par de rodas, porque Deus me deu um par de assas", diz a frase estampada nas camisas usadas pelos familiares e amigos, que entre lágrimas e abraços, acompanharam o cortejo.

“Meu filho em casa parecia uma criança, ele era brincalhão comigo e com a mãe, me pegava no colo e jogava para o alto. Até os bichinhos mesmo, que ele tinha em casa, os cachorrinhos, brincava muito e dormia com eles.

Revoltado, o pai de Alan quer justiça: “Com certeza, queremos justiça, pois o que ele fez com meu filho, isso é um monstro! Ele destruiu o rosto do meu filho, é um covarde”, disse Edson de Souza Santos.

Apaixonado pelo Vasco, com a cruz de Malta tatuada no braço, Alan era um jovem cheio de sonhos, simples e querido por todos. Morando com os pais e dois irmãos em Vila Isabel, sua renda vinha do trabalho de motoboy, área em que atuava há cinco anos.

Relembre o caso

Na noite de sexta-feira (31), de acordo com testemunhas, Alan estava trabalhando como entregador quando após uma discussão foi perseguido pelo taxista, que prensou a moto em um poste na Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, na mesma região, provocando a queda e atropelamento do jovem. O jovem foi jogado para longe da moto e depois atropelado pelo suspeito, que fugiu sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os militares constataram a morte de Alan no local. Segundo a Polícia Militar, após o motorista fugir, agentes do 6° BPM (Tijuca) encontraram o táxi em uma loja de autopeças na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, bairro vizinho.

Após a morte do motoboy, motociclistas realizaram uma manifestação na tarde deste sábado (1º) , na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, na Zona Norte. O protesto aconteceu em frente a uma loja de autopeças, local onde o taxista trabalha e deixou o veículo após o episódio que culminou na morte de Alan.

A manifestação se estendeu até a 20ªDP (Vila Isabel), para onde o táxi foi encaminhado após ser apreendido. No local, o veículo aparece com o retrovisor quebrado e arranhões próximo do farol.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista já foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos. A perícia foi feita no local, e os agentes realizam diligências em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região. O caso é investigado pela 20ª DP (Vila Isabel).