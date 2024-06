Vazamento em tubulação de água na Rua Bom Pastor - Reprodução/X

Vazamento em tubulação de água na Rua Bom PastorReprodução/X

Publicado 02/06/2024 17:59 | Atualizado 02/06/2024 18:00

Rio - O reparo na tubulação na Rua Bom Pastor, na Tijuca , Zona Norte do Rio, foi finalizado na tarde deste domingo (2). De acordo com a Águas do Rio, o abastecimento do local segue em normalização gradativa.