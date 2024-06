Torcedores de Flamengo e Vasco brigam na estação de trem Edson Passos - Reprodução

Publicado 02/06/2024 13:47 | Atualizado 02/06/2024 16:19

Rio - Torcedores de Flamengo e Vasco, que se enfrentam no Estádio do Maracanã , na tarde deste domingo (2), se envolveram em diversas brigas em diferentes pontos da Região Metropolitana no fim da manhã e início da tarde. A polícia deteve 26 envolvidos nas brigas.