Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada - ARQUIVO O DIA

Publicado 02/06/2024 17:15 | Atualizado 02/06/2024 17:46

Rio - Tânia Soares, de 70 anos, foi encontrada morta na tarde deste domingo (2), no Condomínio Kecil Bandeirantes, no bairro da Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados às 15h40 para a retirada de cadáver na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal do Centro.

De acordo uma vizinha da vítima, o corpo foi encontrado por familiares nesta tarde. As causas da morte ainda não foram esclarecidas. Ainda conforme os relatos, Tânia trabalhava como costureira e vivia uma vida discreta, com idas a igreja.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dará continuidade às investigações. Os agentes buscam identificar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.