Publicado 02/06/2024 16:04 | Atualizado 02/06/2024 18:11

Segundo a corporação, nos arredores do Estádio do Maracanã, equipes do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) conduziram 11 membros de uma organizada do Flamengo, atualmente vetada de ir aos estádios, ao Juizado Especializado do Torcedor e Grandes Eventos (Jecrim). Nas redes sociais, imagens mostram o momento em que bombas foram arremessadas em meio a tentativa de parar a confusão, que aconteceu em frente ao Chico's Bar.

Na Ponta da Areia, em Niterói, PMs conduziram 12 membros de torcida organizada do Vasco, também com medida restritiva às praças esportivas, à 76ª DP (Niterói) após uma briga com torcedores rivais.



Na Penha, PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Alemão prenderam um integrante de torcida organizada do Flamengo na Rua Leopoldina Rêgo. Foi encontrado um revólver calibre 38 no veículo do homem, que foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).

Um integrante de torcida organizada do Flamengo estava armado Divulgação



Nas imediações de Edson Passos, em Mesquita, equipes do 20° BPM (Mesquita) estabilizaram uma confusão entre torcedores. Dois envolvidos foram presos e foram apreendidas três bombas artesanais, inclusive envolvidas com pregos. A ocorrência foi apresentada na 53ª DP (Mesquita).