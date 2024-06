Câmera flagra tentativa de roubo a BMW em Botafogo, na Zona Sul do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/06/2024 18:20 | Atualizado 02/06/2024 18:32

Rio - A Polícia Militar investiga uma tentativa de roubo a uma BMW na Rua Visconde Silva, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu no último dia 28 e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que três criminosos armados descem de um veículo branco e abordam o motorista, que consegue dar ré e fugir da tentativa de roubo, sem ferimentos. Um dos bandidos segurava um fuzil.

Três homens armados, sendo um com fuzil, tentaram roubar uma BMW na Rua Visconde Silva, em Botafogo, na frente do São Patrício/Centro Médico. pic.twitter.com/9hgwcFuwo0 — baixada Fluminense e zona oeste rj. (@BaixadaPede) June 2, 2024

Não se sabe, até o momento, se o carro era blindado, por isso o condutor conseguiu fugir sem ferimentos, ou se os criminosos evitaram fazer disparos. A Polícia Civil ainda não informou se a 10ª DP (Botafogo) também vai investigar a ação criminosa.







Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista tenta fugir dos criminosos, mas uma das motos fechou a passagem e impediu a fuga. Após o assalto, a quadrilha escapou em direção ao Aterro do Flamengo. A cerca de 1 km do local onde ocorreu a tentativa de roubo da BMW, houve mais um caso de violência no bairro. No dia 13 de maio, uma quadrilha armada assaltou um motorista que estava com o carro parado na Rua Dona Mariana. O músico Marcos Ariel foi surpreendido por seis assaltantes armados com pistolas que se dividiram em três motos e renderam o veículo. Os criminosos rondavam a região em busca de vítimas.Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista tenta fugir dos criminosos, mas uma das motos fechou a passagem e impediu a fuga. Após o assalto, a quadrilha escapou em direção ao Aterro do Flamengo.

Na ocasião, a Polícia Militar do Rio informou que o comando do 2° BPM (Botafogo) está atento à movimentação na região e vem adequando a estratégia de policiamento no local e reforçando a segurança com o apoio de agentes do Regime Adicional de Serviço (RAS) e de equipes do programa Segurança Presente. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).