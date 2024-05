O músico Marcos Ariel foi assaltado na porta de sua casa em Botafogo - Reprodução Instagram @marcosarielpiano

Publicado 15/05/2024 18:31 | Atualizado 15/05/2024 18:56

Rio - Uma quadrilha armada assaltou um motorista que estava com o carro parado na Rua Dona Mariana, em Botafogo, na Zona Sul, na segunda-feira (13). O músico Marcos Ariel foi surpreendido por seis assaltantes armados com pistolas que se dividiram em três motos e renderam o veículo. Os criminosos rondavam a região em busca de vítimas.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista tenta fugir dos criminosos, mas uma das motos fechou a passagem e impediu a fuga. Após o assalto, a quadrilha escapou em direção ao Aterro do Flamengo.

Segundo a vítima, em uma postagem em seu Instagram onde compartilhou as imagens do assalto, ele estava voltando de um show em que se apresentou no Beco das Garrafas, em Copacabana, quando foi abordado pelos assaltantes em frente à porta de sua casa na Rua Dona Mariana, em Botafogo.

"Que essas imagens fortes sirvam de exemplo aos moradores do bairro. Onde anda a patrulha da cidade?", questionou o músico.

Segundo a Polícia Militar do Rio, o comando do 2° BPM (Botafogo) está atento à movimentação na região e vem adequando a estratégia de policiamento no local e reforçando a segurança com o apoio de agentes do Regime Adicional de Serviço (RAS) e de equipes do programa Segurança Presente.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo), e os agentes realizam diligências para apurar os fatos e identificar os autores.