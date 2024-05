Um ônibus foi atravessado para bloquear a Linha Vermelha na tarde desta quarta-feira (15) - Reprodução

Publicado 15/05/2024 17:36 | Atualizado 15/05/2024 18:30

Rio - Uma manifestação, na tarde desta quarta-feira (15), interditou os dois sentidos da Linha Vermelha, altura do Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um ônibus foi atravessado e os presentes colocaram fogo em objetos para impedir a passagem de veículos.

Relatos nas redes sociais apontam que o protesto aconteceu devido a uma operação da Polícia Militar na região. Internautas ainda citaram um tiroteio durante a manifestação.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da pista sentido Baixada foi liberada por volta das 17h, mas o sentido Centro do Rio ainda apresentava interdições. O congestionamento ficou intenso na Linha Vermelha e a melhor alternativa citada pelo órgão é a Avenida Brasil.

Às 17h30, ambas as pistas foram liberadas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram uma operação no Parque das Missões e um fuzil foi apreendido. Posteriormente, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) reforçaram o policiamento na Linha Vermelha devido a manifestação e o 15º BPM reforçou no entorno da comunidade.