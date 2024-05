Ressaca no Mirante do Leblon - Pedro Ivo/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 15/05/2024 19:15

Rio- O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informou, na noite desta quarta-feira (15), um alerta de ressacas no Rio de Janeiro. Segundo alerta, emitido pela Marinha do Brasil, há previsão de ondas de até 3 metros de altura nos próximos dias em todo o litoral fluminense.



A ressaca tem início, às 6h, desta quinta-feira (16) e vai até 9h de sábado (18). "Durante esse período, será vista uma elevação anormal do nível do mar na costa, com a presença de fortes correntes de retorno e também de ondas acima da média, podendo provocar inundação costeira, erosão e a destruição de estruturas em alguns casos", disse o comunicado.



A recomendação dos Bombeiros Militares do Rio é de nunca se aproximar de pedras e costões com ondas, pois há um alto risco de acidente.

Confira as recomendações:



- Se for pescar, esteja sempre de colete salva-vidas;



- Caso seja jogado ao mar, mantenha a calma, não lute contra a maré ou tente nadar, flutue e acene por ajuda;



- Se quiser ajudar alguém no mar, primeiro ligue 193 e não entre na água para salvar, apenas jogue um material flutuante e aguarde o auxílio profissional;



- Faça o seu cadastro no sistema de alerta da Secretaria de Estado de Defesa Civil, enviando um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. A Sedec-RJ faz monitoramento meteorológico e emite diversos alertas importantes, como de raios, tempestades e fortes ventos.



A corporação ressaltou ainda que está monitorando as condições e pronta para atuação, caso seja necessário.