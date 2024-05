Romildo Simplício da Silva foi preso por agentes da 5ª DP (Mem de Sá) - Reprodução

Publicado 15/05/2024 18:43 | Atualizado 15/05/2024 19:15

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (15), o entregador de aplicativo Romildo Simplício da Silva, suspeito de tentar matar a facadas um colega de profissão na Cinelândia, no Centro.

De acordo com as investigações da 5ª DP (Mem de Sá), as desavenças entre os dois começaram no início deste ano, quando houve uma briga após uma discussão. Meses depois, Romildo se encontrou com a vítima e a atacou com facadas no ombro.

Uma médica que passava pelo local socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, logo após a chegada de uma viatura da Polícia Militar.

A 5ª DP (Mem de Sá) solicitou a expedição do mandado de prisão temporária contra Romildo, que foi cumprido na manhã desta quarta-feira (15).