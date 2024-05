Polícia tenta identificar assassino de Carlos Alberto Nascimento Machaites, em Vargem Grande - Reprodução

Publicado 15/05/2024 18:36 | Atualizado 15/05/2024 21:28

Rio - Carlos Alberto Nascimento Machaites, de 39 anos, morto a tiros em plena luz do dia na Rua Manhuaçu , em Vargem Grande, na Zona Oeste, estava a cerca de 50 metros de casa quando foi abordado por criminosos. Na ação, nenhum pertence de Carlos foi levado, o que reforça que ele foi alvo de execução. A vítima usava uma pulseira e um cordão de ouro.

Câmera registra execução de homem em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) tenta identificar o autor dos disparos, já que o criminoso não escondeu o rosto. O executor foi flagrado por uma câmera de segurança de uma residência próxima ao local do crime.

Nas imagens é possível ver que o assassino desce pela porta do passageiro de um carro prata e, com uma arma em punho, aponta para o homem. A vítima, que segurava um saco de lixo preto, solta o objeto, levanta as duas mãos imediatamente e vira de costas. O criminoso, então, se aproxima da vítima e em menos de cinco segundos realiza a execução. O bandido entra no carro e foge com a ajuda de comparsas que aguardavam dentro do veículo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e chegando ao local encontraram a vítima sem vida. A perícia foi realizada pela DHC, que tenta identificar os criminosos e descobrir a motivação do crime.