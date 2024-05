Prisão foi feita por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti - Divulgação/GoogleMaps

Publicado 15/05/2024 19:59

Rio - Um homem foi preso por suspeita de tentativa de feminicídio contra sua mulher, nesta sexta-feira (15), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a investigação, ele bateu, estrangulou e obrigou a vítima a tomar remédio de uso controlado.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. O suspeito estava com um mandado de prisão temporária pelo crime.

Os agentes da especializada apuraram que o homem bateu e obrigou a companheira a ingerir várias cartelas de comprimidos porque sentia ciúmes da vítima com seus irmãos. O casal tinha um relacionamento de cerca de 18 anos.

A mulher só conseguiu sobreviver porque aproveitou oportunidades e retirou os comprimidos de sua língua, os escondendo no lençol. De acordo com a Polícia Civil, o homem só parou com a sessão de tortura quando a vítima fingiu estar morta.