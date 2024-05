Família de Vagner Fernandes de Carvalho esteve em hospitais para procurar por ele - Arquivo Pessoal

Publicado 15/05/2024 22:09 | Atualizado 15/05/2024 22:24

Rio - O porteiro Vagner Fernandes de Carvalho, de 42 anos, desapareceu na manhã de terça-feira (14) após deixar o trabalho, em um condomínio no Leme, na Zona Sul. De acordo com a família, o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).



Maria José, mulher de Vagner, disse que ele deixou o prédio por volta de 5h40 e entrou em um carro branco de aplicativo para ir a um Poupa Tempo tirar a segunda via da carteira de identidade.

"Por volta de 9h30 ele me ligou e falou que já tinha pegado o número e estava sendo atendido. Eu estava no trabalho e não consegui falar mais com ele. Quando cheguei em casa, por volta de 15h, comecei a ligar, ligar e o telefone dava direto na caixa postal. Desde então estamos nessa agonia, desde ontem (terça), 15h. Esperei a noite toda e nada de notícias. Até agora ninguém teve noticias", disse.



A família esteve em hospitais e no Instituto Médico Legal para procurar por Vagner, mas não teve notícias até o momento. Maria José relatou que, nesta quinta-feira (16), irá à Cidade de Polícia e o caso deve ser encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros.