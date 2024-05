A soma do valor em produtos ultrapassa R$ 50 mil - Divulgação/PCERJ

Publicado 15/05/2024 20:17

Rio- A Polícia Civil prendeu a dentista que Sinthia S. Oliveira por comercialização via delivery e aplicativos, de produtos estéticos sem registro da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa). Os produtos eram importados de forma irregular e vendidos para clínicas de estética conceituadas na Baixada Fluminense e Grande Rio.

Na ação, realizada por agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), o entregador foi abordado com parte do material ilegal, em frente ao condomínio da autora, próximo a Rodovia Washington Luiz. Na DAIRJ, ele teria relatado que fazia dezenas de entregas mensais do produto ilícito para médicos e clínicas de estética de todo o Rio e Baixada, cobrando R$80. Ele faturava R$ 3 mil por mês com entregas.



Durante a operação, foram apreendidos no interior da casa de Sinthia diversos materiais, incluindo dezenas de frascos de ácido hialurônico, agulhas, seringas, e outros itens relacionados, os quais foram encaminhados para perícia criminal. "A comercialização de tais produtos trazem risco de morte para as clientes, pois não possuem autorização da ANVISA para comercialização e utilização em seres humanos", afirmou a polícia.

A soma do valor em produtos ultrapassa R$ 50 mil. Sinthia recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a sede da DAIRJ, no Galeão.

Ela foi encaminhada para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.