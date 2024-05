Prisão foi realizada pela 21ªDP (Bonsucesso) - Divulgação/PCERJ

Publicado 15/05/2024 19:57 | Atualizado 15/05/2024 21:10

Rio- Marcos Vinicius de Souza Pereira foi preso pelo crime de estelionato e uso de documento falso, nesta terça-feira (14), após uma denúncia realizada por uma vítima na 21ª DP (Bonsucesso).

A vítima disse que havia recebido um e-mail que informava que uma compra havia sido realizada em seu nome em uma loja de eletroeletrônicos com um cartão de crédito não solicitado por ela.



Policiais foram até a loja em questão, confirmaram as informações e souberam que a mercadoria havia sido despachada para entrega. Na transportadora, os agentes descobriram que uma pessoa havia ligado e solicitado para retirar da mercadoria no próprio depósito.



Diante disso, foi autorizada uma vigilância no local até a chegada de Marcos, quando foi realizada a abordagem. Ele apresentou o documento falso e foi preso em flagrante.



Marcos foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.