Homem se pendurou na traseira de um veículo blindado da PM no CatumbiReprodução / Redes sociais

Publicado 15/05/2024 19:08 | Atualizado 15/05/2024 20:05

Rio - O comando do 4º BPM (São Cristóvão) abriu um procedimento interno para apurar um vídeo que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (15). As imagens mostram um homem pendurado na traseira de um veículo blindado da corporação na Rua Itapiru, no Catumbi, Zona Norte.

Dois vídeos flagraram a cena. O primeiro mostra o blindado passando por um sinal de trânsito e o homem se apoiando com as pernas e os braços. Já no segundo, gravado cerca de 300 metros a frente, um motociclista tenta alertar para que o suspeito desça do veículo, mas ele ignora.

Veja o vídeo:

Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/os7y6xcTsx — Jornal O Dia (@jornalodia) May 15, 2024

Em nota, a Polícia Militar informou que instaurou um procedimento apuratório interno para analisar as circunstâncias do fato. Até o momento, não há informação da data em que os dois vídeos foram gravados.