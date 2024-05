Câmera registra execução de homem em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 14/05/2024 21:47

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a execução de um homem a tiros em plena luz do dia na Rua Manhuaçu, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (14). A câmera de segurança de uma residência flagrou o momento em que a vítima, ainda não identificada, foi abordada por um criminoso armado às 14h40.



Nas imagens é possível ver que o executor desce pela porta do passageiro de um carro prata e, com uma arma em punho, aponta para o homem. A vítima, que segurava um saco de lixo preto, solta o objeto, levanta as duas mãos imediatamente e vira de costas. O criminoso, então, se aproxima da vítima e em menos de 5 segundos realiza a execução. O bandido entra no carro e foge com a ajuda de comparsas que aguardavam dentro do veículo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e chegando ao local encontraram a vítima sem vida. A perícia foi realizada pela DHC, que tenta identificar a vítima, os criminosos e descobrir a motivação do crime.



Nas redes sociais, moradores do bairro reclamam do aumento da violência na região nos últimos meses. "Era um dos poucos lugares que ainda tinha paz no Rio"; "Vargem Grande virou um bairro violento, não era assim"; "Já morei em Vargem Grande há 20 anos e era um local calmo e tranquilo para se viver. Lamentável o que aconteceu com esse rapaz, não temos mais onde viver em segurança", escreveram alguns internautas nas redes sociais.

Criminalidade em Vargem Grande e adjacências

O Mapa dos Grupos Armados, parceria do Instituto Fogo Cruzado com o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da Universidade Federal Fluminense (GENI-UFF), apresenta a existência de grupos de milícias em Vargem Grande. Já no Recreio dos Bandeirantes, há ocupação da milícia, Comando Vermelho (CV) e Amigos dos Amigos (ADA). Em Vargem Pequena há ocupação pelo CV e milícia.