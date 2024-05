Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizaram a prisão do suspeito - Marcos Porto / Agência O Dia

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta quarta-feira (14), um miliciano acusado de trocar tiros com policiais civis em operação na comunidade do Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Na ação, outro homem foi preso em flagrante por monitorar a localização e a movimentação de viaturas. A identidade dos presos não foi divulgada.

O miliciano foi encontrado em um hospital em Paciência, quando procurava auxílio médico para retirar uma bala alojada em suas costas. Já o segundo homem foi flagrado repassando as informações a outros milicianos por meio de grupos de aplicativo de mensagens. Ele seguia as equipes e apontava a localização dos policiais.

De acordo com os agentes, no sábado (11), equipes da Draco e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) fizeram uma ação em Antares para capturar o possível sucessor de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, na liderança da organização criminosa. Os seguranças do miliciano trocaram tiros com as equipes da Polícia Civil, o que facilitou a fuga do bandido.

Na ocasião, dois integrantes do grupo foram atingidos, mas acabaram fugindo. Um veículo de luxo blindado, utilizado pelos criminosos, foi apreendido.

Contra o miliciano encontrado no hospital, foi cumprido um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio e constituição de milícia privada. O outro preso vai responder por constituição de milícia privada. As investigações prosseguem para identificar os outros três paramilitares envolvidos no confronto do último sábado.