Ruas de Porto Alegre ficaram inundadas devido à chuvas e enchentes nos últimos dias - AFP

Publicado 15/05/2024 17:11

Rio - O Grupo O DIA de Comunicação e a RioSolidário, uma obra social do Estado do Rio, iniciam, nesta quarta-feira (15), uma campanha de arrecadação de donativos para ajudar as vítimas das chuvas e das enchentes do Rio Grande do Sul. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado nesta quarta-feira (15), 149 mortes foram confirmadas e 108 pessoas ainda estão desaparecidas. O número de desalojados ultrapassa a marca de 538 mil.

Com o lema "o carioca chega junto", a campanha está recebendo as doações no Parque Gráfico do jornal, que está localizado na Avenida Dom Helder Câmara, 164, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

"Recentemente, o Rio Grande do Sul foi afetado com fortes chuvas que causaram um alagamento em todo o estado, deixando milhares de pessoas desabrigadas, além de desaparecidos e mortos. Todo o Brasil tem se juntado em uma corrente de doações e ajuda para o Sul, tentando de alguma forma ajudar. Nós cariocas, com a fama do povo mais solidário, não poderíamos deixar de entrar nessa corrente do bem", diz O DIA.

Entre os produtos prioritários para doação, estão: água mineral, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e itens de limpeza.

Números atualizados

Em meio ao intenso trabalho de resgate devido às enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o número de desaparecidos caiu de 112 para 108, segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira (15). Já o número de mortos permanece em 149, e feridos em 806.

Os dados ainda mostram que mais de 538,2 mil pessoas estão desalojadas e mais de 76,5 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 449 cidades foram afetadas e mais de 2 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

O balanço também aponta que mais de 76,5 mil vítimas das enchentes já foram resgatadas e mais de 11,4 mil animais foram salvos, na grande operação que conta mais de 27,6 mil pessoas, mais de 4 mil viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Doação via PIX

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via PIX que serão revertidas a donativos para as vítimas.

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul



- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul



Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.