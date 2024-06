Acidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia - Divulgação / PRF

Publicado 02/06/2024 13:57 | Atualizado 02/06/2024 14:10

Rio - Um acidente envolvendo três carros deixou seis pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura do km 323, em Itatiaia, no Sul Fluminense, na madrugada deste domingo (02).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Vectra trafegava na contramão e bateu de frente com um Palio, que tentou desviar mas não evitou a colisão. Em seguida, um T-Cross que vinha logo atrás atingiu o Vectra parado em uma das faixas na pista sentido São Paulo.

fotogaleria

Ainda de acordo com a PRF, no Vectra haviam três pessoas, que fugiram do local sem prestar socorro. No Palio estavam o condutor, de 28 anos, e uma passageira de 26, e no T-Cross estavam quatro passageiros - duas mulheres de 41 e 69 anos e um homem de 50 - além do motorista, de 64.

Todas as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, sofreram ferimentos leves. Cinco delas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, em Cidade Jardim, Itatiaia. Já o motorista do T-Cross recusou atendimento médico no local e foi liberado.

O Vectra foi removido para o posto da PRF em Floriano, Barra Mansa, também no Sul Fluminense. O veículo foi multado por fuga do local de acidente, licenciamento vencido e mau estado de conservação e segurança (pneus dianteiros lisos). No total, as penalidades aplicadas custarão R$ 2.444,75 ao dono do carro.

A ocorrência foi registrada na 99ª DP (Itatiaia), onde o caso será investigado.